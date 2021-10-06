Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

MİLLİ kick boksçular Hayriye Türksoy Hançer (24) ve Kumsal Kayra Kutlu (22), 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde yapılacak olan Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanıyor.

KAYSERİ (DHA) - MİLLİ kick boksçular Hayriye Türksoy Hançer (24) ve Kumsal Kayra Kutlu (22), 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde yapılacak olan Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Dünya Şampiyonası'na Kayseri'de hazırlanıyor.

Milli sporcular, antrenör Esat Kaya yönetiminde, masa tenisi, refleks ve kondisyon çalışması yapıyor. Milli sporcular ayrıca, yüksek rakımlı Erciyes Dağı'nda koşu yaparak, kick boks çalışıyor. Çalışmaları hakkında açıklama yapan milli sporcu Hayriye Türksoy Hançer, "Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bir taraftan yüksek lisansa hazırlanırken diğer yandan İtalya'da yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'na hazırlandım. Hem akademik anlamda hem de sportif anlamda hazırlıklarımı devam ettirdim. Akademik olarak çalışmalarımın sonucunu aldım, şimdi çalışmalarımın sonucunu alma sırası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda. Bu turnuvada da kürsünün en güzel yerini alacağımıza inanıyorum. Çünkü hocam Esat Kaya ile birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Antrenmanlarımız diğer senelere nazaran daha mutlu geçiyor. 10 yılın birikimini bu Dünya Şampiyonası'nda göstereceğimize inanıyorum" diye konuştu.

KUMSAL KAYRA KUTLU: HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kumsal Kayra Kutlu ise, "Kick Boks Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun tempoda ilerledi. Sabah ve akşam antrenmanlarımız çok ağır geçti. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Yoğun temponun ardından hayalini kurduğumuz Dünya Şampiyonası'na gidebilmek ayrı bir gurur veriyor. Orada ülkemizi temsil etmek gurur vericiyken altın madalya ve kupa ile dönmek istiyoruz. İnşallah tüm dünyaya istiklal Marşımızı okutmak istiyoruz. Tek temennimiz bu. Milli takımda mücadele edecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. 2 Avrupa Kupası ve 7 Türkiye şampiyonluğum var, bunlara en yenisi ve en büyüğü olarak Dünya Şampiyonluğunu katmak istiyorum. Onun hayaliyle yaşıyoruz. Olacağına da inanıyorum, çünkü çok iyi bir şekilde hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Fatma Şahin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Milli kick boksçular Hayriye ve Kumsal, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:14:09. #1.12#