Süper Lig hakemlerinden Fırat Aydınus, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Mete Kalkavan kimdir? Mete Kalkavan nereli? Hakem Mete Kalkavan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Mete Kalkavan hangi takımlı? İşte detaylar...

METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 1980 İstanbul doğumlu, FIFA kokartlı Türk futbol hakemi ve makine mühendisidir.

Babası, CHP Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır. Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı. Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu.

1999 yılında çıktığı ilk maç PAF Liginde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor - Altay maçıydı. İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü - Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise 2011 yılında Gençlerbirliği-Konyaspor maçıdır. Halen Süper Lig hakemi olarak görev yapmaktadır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Mete Kalkavan, 28 Nisan 2012'de turizmci Selda Saf hanımla evlenmiştir.

Mete Kalkavan'ın hangi takımlı olduğuna dair resmi bir açıklama yoktur. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

METE KALKAVAN'IN KARİYERİ

1999 - 3. Lig

2000 - 2. Lig

2001 - 1. Lig

2002 - Süper Lig

METE KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Süper Lig

Maç: 190

Sarı Kart: 826

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 26

Kırmızı kart: 19

Penaltı: 64

Türkiye Kupası

Maç: 17

Sarı Kart: 80

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1

Kırmızı kart: 3

Penaltı: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

Maç: 2

Sarı Kart: 10

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 2

Avrupa Ligi

Maç: 1

Sarı Kart: 6

İkinci sarı karttan kırmızı kart: 1

Kırmızı kart: 0

Penaltı: 0

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