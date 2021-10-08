Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış - Haberler Spor
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Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz toprağa verildi. Zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirten Mete Gazoz "Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var" dedi.

Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi'nde dün gece saatlerinde R.K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

METE GAZOZ'UN ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral babası Metin ve kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı. Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

"BEKLENMEYEN PİSİPİSİNE BİR ÖLÜM"

Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mete Gazoz, "Zamansız bir kayıp ve diyebileceğimiz tek şey bu. Üzüntümüz çok. Sağlığı yerinde, herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar. Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var. O da istemez tabii ki de ama yapacak bir şey yok" dedi.

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış

Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada yaşamını yitirdi
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Haber: Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış - Haberler Spor
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