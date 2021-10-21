Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi - Haberler Spor
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Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi

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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın 65. dakikasında oyundan alınan Mesut Özil'in tepkisi dikkat çekti. Yıldız futbolcu, yerini Pelkas'a bırakmak için kenara gelirken küfür ettiği görüldü. Yedek kulübesine geldikten sonra sinirlerine hakim olamayan Özil, su şişelerini tekmeledi.

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe'de Mesut Özil'in oyundan çıkarken gösterdiği tepki maça damga vurdu.

MESUT ÖZİL'İN MORALİ ÇOK BOZULDU

Karşılaşmada skor 2-2'yken Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'i kenara aldı. Yıldız futbolcunun yerini Pelkas'a bırakmak için kenara gelirken küfür ettiği görüldü. Oyundan alındığı için oldukça morali bozulan Mesut Özil, yedek kulübesinde su şişelerini tekmeledi.

Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi

Mesut Özil'den olay hareket! Oyundan alınınca küfürler edip su şişelerini tekmeledi
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