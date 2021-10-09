Messi'den torpil itirafı! Oylamada takım arkadaşlarına kıyak geçti

Lionel Messi, Ballon d'Or'u Benzema ve Lewandowski hak etmesine rağmen oyunu takım arkadaşlarından yana kullanacağını ifade etti.

"BREZİLYA'DA KAZANDIM"

Messi, Copa America zaferi hakkında, "Copa America'yı kazanmak kesinlikle inanılmazdı. Brezilya'da ve Brezilya'ya karşı bunu başardım. Bir rüyanın gerçek olmasıydı. Kariyerimi, ülkemle bir şampiyonluk kazanmadan bitirmiş olsaydım, içimde garip bir his kalırdı" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR BENZEMA"

Ballon d'Or oylamasında ise şu yorumu yaptı: Ballon d'Or ödülü için takımımdan Neymar ve Mbappe'ye oy vereceğim. Lewandowski de harika bir yıl geçirdi. Mükemmel olan bir Benzema var. Unvanlar da önemli. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Copa America oylamada etkili olacaktır.

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