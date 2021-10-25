Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı - Haberler Spor
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Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı

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Golsüz berabere biten Marsilya-PSG maçında sahaya taraftar girdi. Marsilyalı taraftar, atağa kalkan Messi'nin önünü kesti. Taraftar yüzünden gol yolu kapanan Messi neye uğradığını şaşırdı.

Fransa'da eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Mbappe, Neymar ve Messi'nin sahada olduğu maçta Psg, Marsilya ile golsüz berabere kaldı. PSG'nin star futbolcularına rağmen başarılı sonuçlar alamaması taraftarı artık kızdırmaya başladı. Ancak dün oynanan maçta PSG taraftarı değil Marsilya taraftarı ortalığı karıştırdı.

Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gole gitmesine izin vermedi

ÖNÜNÜ KESTİ

Maçın 73. dakikasında Marsilyalı taraftar sahaya girdi. O sırada PSG, Messi ile kaleye gidiyordu. Messi, taraftarın kesince kaleye gidemedi. Atağı sonlanan Messi şaşkına döndü. Güvenlik güçleri müdahale edip taraftarı dışarı çıkardı. PSG'nin futbolcuları Marsilya cephesine tepki gösterdi.

Messi de şaştı kaldı! Sahaya giren taraftar gol yolunu kapattı
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