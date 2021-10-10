Mehmet Zeki Öztürk, Atletizm Federasyonu başkanlığına aday oldu - Haberler Spor
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Mehmet Zeki Öztürk, Atletizm Federasyonu başkanlığına aday oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mehmet Zeki Öztürk, Atletizm Federasyonu başkanlığına aday oldu

Bugüne kadar rekorları kırılamayan eski milli atlet Mehmet Zeki Öztürk, 30 Ekim'de 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar rekorları kırılamayan eski milli atlet Mehmet Zeki Öztürk, 30 Ekim'de 2021 tarihinde gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda Atletizm Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Eski milli atlet Mehmet Zeki Öztürk, Atletizm Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu. 30 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda aday olan Öztürk, kapsayıcı, paylaşımcı ve iletişime açık bir yönetim anlayışıyla Türkiye'yi bir atletizm ülkesi olması yönünde yola çıkacaklarını dile getirdi. Mehmet Zeki Öztürk, "Temel amacımız istikrarlı, planlı ve programlı kriterlere uygun faaliyetlerimizi icra ederek tüm sporcuların adil bir yarış içerisinde olmasına gayret göstermek olacaktır. Alt yapıya önem verip, ileriye dönük değer oluşturan ve sürekliliği sağlayan projelerimizle organizasyonlarımızın ve kulüplerimizin iş birlikteliklerinin artmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Milli Atlet Mehmet Zeki Öztürk şunları söyledi:

"Gelecek 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek projelerimiz ve programlarımız ile çıtayı yeniden yükselteceğiz. Ülkemizi birçok yarışta temsil ettim. Sporcuyum. Tabiri caizse işin fırınında yetiştim. Türk atletizminin ihtiyaçlarını biliyorum, bu ihtiyaçları karşılayacak kaynaklara da sahibim. En büyük amacım atletizmin gelişmesine katkıda bulunmak. Atletizm camiasının birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu görüyorum. 'Emeğe Saygı'nın ne kadar önemli olduğuna inanan bir kardeşiniz olarak liyakat temelli bir yönetim sergileyeceğim. Atletizmde sağlam bir alt yapı oluşturmak temel hedefimizdir. Bugün ülkemizde atletizm, kimi bölgelerde yoğun olarak yapılırken, kimi bölgelerde hiç yapılmamaktadır. Altyapı çalışmalarının ülke genelinde yapılması sağlamak, atletizm branşının geleceği kapsamında önem teşkil etmektedir. Uluslararası arenada dünya şampiyonluğu dahil birçok başarının sahibi oldum. Tarifi mümkün olmayan, gurur verici bu duyguyu deneyimlerimi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize paylaşarak, gençlerimizin de bu duyguları yaşamasını istiyorum. Bunun için yeni nesillere atletizmi sevdirerek fırsat ve imkanlar oluşturmalıyız. Bilimsel çalışmalar ışığında çocuklarımıza atletizmi sevdirerek onların gelişmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için her türlü organizasyonu gerçekleştireceğiz. Geniş ve deneyimli bir ekiple yola çıktık. Çok değerli spor yöneticileri, STK'lar, branşa gönül vermiş duayenler, hukukçular, antrenörler gibi birbirinden değerli rehberimiz olacak. Olimpiyatlardaki başarılarımızın sürekliliğini sağlayacak projeleri kulüplerimizle istişare ederek gerçekleştireceğiz. İnşallah 2024 ve 2028 olimpiyat oyunlarında ülkemizi madalya ve sportif başarıda diğer ülkeler için örnek hale getireceğiz. Çıkmış olduğumuz değerli bu yolda bize güvenen ve desteklerini esirgemeyen Gönültaşlarımız, atletizm camiasına teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Mehmet Zeki Öztürk, Atletizm Federasyonu başkanlığına aday oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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