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Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Demir Grup Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Sivasspor karşılaşmasında görev verdiği Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'ı bu mücadelede görevlendirmeyen Yalçın, bu futbolcuların yerine Mert Günok, Welinton, Atiba Hutchinson ve Rachid Ghezzal'a Başakşehir karşısında forma verdi.

Sergen Yalçın, Başakşehir'de yine locada

Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi.

Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.

Mert Günok eski takımına karşı

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Mert Günok eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez forma giydi.

2017-2018 sezonun yaz transfer döneminde Başakşehir'e transfer olan ve 4 sezon turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli kaleci, aynı zamanda Beşiktaş'ta 3. kez müsabakaya çıktı. Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk kez yeni takımıyla maça çıkan tecrübeli eldiven, Altay karşısında da Beşiktaş'ın kalesini korumuştu.

Sakatlar döndü

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan dönen futbolcular, Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıktı.

Yaşadıkları sakatlıklar yüzünden bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton, Montero, Larin ve Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü.

Dört futbolcu da ligde Altay ve Sivasspor müsabakalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a karşı forma giyememişti.

Sakatlıkları devam eden Kenan Karaman, Miralem Pjanic ve Mehmet Topal'ın yanı sıra Fabrice N'Sakala da kadroya dahil edilmedi.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta 3'üncü dalyasını yaptı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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