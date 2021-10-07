Marcao'dan taraftarı mest eden paylaşım! Ayrılacak iddialarının tümünü boşa çıkardı
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, hakkında çıkan takımdan ayrılacak iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu kızlarına Galatasaray forması giydirdiği bir fotoğrafa kalp ve aslan emojisi koyarak "Aşk" notuyla paylaştı.
Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırdıktan sonra 8 maç ceza alan ve kadro dışı bırakılan Marcao, daha sonra affedilerek Avrupa Ligi maçlarında formasına kavuşmuştu. Brezilyalı savunmacının oynadığı Lazio ve Marsilya maçında yıldızlaşırken, sarı-kırmızılılar kalesinde gol görmedi. 25 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan takımdan ayrılacağı şeklindeki haberler e sosyal medyadan yanıt verdi.
"AŞK"
Marcao, kızlarına Galatasaray forması giydirdiği bir fotoğrafa kalp ve aslan emojisi koyarak "Aşk" notuyla paylaştı. Sarı-kırmızılıları mest eden bu paylaşım sonrası taraftarlar Brezilyalı futbolcuya destek mesajları attı.
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