Marcao'dan taraftarı mest eden paylaşım! Ayrılacak iddialarının tümünü boşa çıkardı

Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde saldırdıktan sonra 8 maç ceza alan ve kadro dışı bırakılan Marcao, daha sonra affedilerek Avrupa Ligi maçlarında formasına kavuşmuştu. Brezilyalı savunmacının oynadığı Lazio ve Marsilya maçında yıldızlaşırken, sarı-kırmızılılar kalesinde gol görmedi. 25 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan takımdan ayrılacağı şeklindeki haberler e sosyal medyadan yanıt verdi.

"AŞK"

Marcao, kızlarına Galatasaray forması giydirdiği bir fotoğrafa kalp ve aslan emojisi koyarak "Aşk" notuyla paylaştı. Sarı-kırmızılıları mest eden bu paylaşım sonrası taraftarlar Brezilyalı futbolcuya destek mesajları attı.

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