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Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

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Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

Malatya U18 gençler Futbol Ligi 3.hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 3. hafta maçları çekişmeli geçti.

Malatya U18 gençler Futbol Ligi 3.hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 3. hafta maçları çekişmeli geçti.

Oynanan 3. Hafta maçları sonunda, Yeşilyurt Belediye 9 -Sanayi spor 0, Darendespor 9 -Malatyagücü 1, Malatya fener 2 - Arguvan Belediyespor 4, Karakavakspor 0- Gençlerbirliği 4, Malatya şehir 0 -Orduzuspor 1, Konak spor 2 -Battalgazi Belediyespor 0, Hekimhan Girmana spor 1 -Demirspor 5, Alageyik spor 0- Eski Malatya 1 ve M.galataspor 0 - Beydağı spor 5 sonuçları elde edildi.

Bu sonuçlardan sonra A grubunda Darendespor 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada ise aynı puanla Konakspor yer aldı. B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 9 puanla birinci sırada yer alırken, 2. sıraya yine aynı puanla Kale Gençlerbirliği yerleşti.

C grubunda ise Eski Malatya 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada 7 puanla Anadolu Selçukluspor yer aldı. - MALATYA

Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

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