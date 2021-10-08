Malatya'dan sürpriz hamle! Son çalıştırdığı takımın tesisine alınmayan Sumudica, Süper Lig'e döndü
Öznür Kablo Yeni Malatyaspor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar mukavele imzaladı. Ligde 8 haftada 6 puan toplayan Yeni Malatya, son 5 maçını kaybetti. Sumudica, Rize'deki açıklamaları sebebiyle takımdan gönderilmişti. Rumen hoca, son çalıştırdığı Cluj'de de yaptığı açıklamalardan dolayı görevine son verilmiş, tesise alınmamıştı.
Marius Sumudica'nın adresi yeniden Süper Lig oldu. Rumen hoca yaptığı açıklamalar, saha kenarındaki tavırlarıyla kısa sürede Türk futbolunda fenomen haline gelmişti. Son olarak ülkesinde Cluj'da tutunamayan Sumudica, Yeni Malatya'da tekrar çıkış arayacak.
TESİSE ALINMADI
Rumen teknik adam, kamuoyunda yaptığı açıklamalar ve başarısız sonuçlar nedeniyle yönetimi çıldırttı. Görevine son verildiğini tesisten içeri alınmayınca anladı. O anlarda şaşkınlık yaşayan Sumudica'nın görüntüsü Avrupa basınında da çok konuşulmuştu.
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