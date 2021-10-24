Liverpool'dan ManU deplasmanında tarihi galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 9'uncu haftasında Liverpool, deplasmanda Manchester United'ı 5-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.

Old Trafford'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi, 5'inci dakikada Naby Keita, 13'üncü dakikada ise Diogo Jota'nın golleriyle 2-0 öne geçti. 38'inci dakikada Muhammed Salah'ın golüyle farkı 3'e çıkartan Liverpool, 45+5'te Salah'ın bir kez daha sahneye çıkmasıyla soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle girdi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 21'e yükseltirken, Manchester United ise 14 puanda kaldı.