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Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine damga vuran tartışmanın iç yüzünü anlattı

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine 7 dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'un takımıyla yaşadığı tartışma damga vurmuştu. İngiliz pilot konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Denemek ve sonuna kadar gitmek için risk almak istedim, pite girmemek benim talebimdi ancak öyle olmadı. Sonunda pite girdik ve yapılacak en güvenli şey buydu" ifadelerini kullandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı. Yarışı 5. sırada bitiren Lewis Hamilton'ın takımıyla yaşadığı tartışma ise medyada geniş yankı uyandırdı.

Pite girmeden önce takımla telsizde yaptığı konuşmada tartışma yaşayan ve pite girmek istemeyen Hamilton, "Niye pite çağırıyorsunuz? Ben yerlerin ıslak olduğunu düşünmüyorum. Devam etmeliyiz. Arkamdaki Gasly'den bana bahsetmeyin. Beni rahat bırakın. Bu lastiklerle yarışı tamamlayabilirim. Lastik değiştirmeyeceğim. Pite girmemeliydik. Size söyledim" ifadelerini kullanarak takımla tartışma yaşamıştı.

İngiliz pilot, yarış sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takımla yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi. Takıma kızgın olmadığını belirten Hamilton, "Günaydın dünya. Dünkü yarışta ne zaman pite girileceğine dair bu sabah basında yer alan bazı haberler in abartıldığını gördüm. Takımıma kızgın olduğumu söylemek doğru değil. Takım olarak mümkün olan en iyi stratejiyi uygulamak için çok çalışıyoruz ancak yarış ilerledikçe bazı kararlar vermeniz gerekiyor. Sürekli değişen birçok faktör var" dedi.

Yarış esnasında pite girmeyerek risk aldığını belirten İngiliz pilot, "Yarışta pistin kurumasını umarak yarış dışı kalma riskini göze alarak hareket ettik ancak öyle olmadı. Denemek ve sonuna kadar gitmek için risk almak istedim, pite girmemek benim talebimdi ancak öyle olmadı. Sonunda pite girdik ve yapılacak en güvenli şey buydu" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki yarışı düşünerek o konuşmayı yaptıklarını söyleyen Hamilton, "Yaşayarak öğreniyoruz. Takım olarak kazanırız ve kaybederiz. Ben yarışırken telsizde tamamen sakin ve kibar olmamı beklemeyin. Hepimiz tutkuluyuz ve tüm sürücülerde olabileceği gibi tutkunun ortaya çıkacağı anlar yaşıyoruz. Kalbim ve ruhum pistte. Beni buralara kadar getiren şey, içimdeki tutku ancak her türlü endişe çabuk unutuluyor ve şimdiden bir sonraki yarışı düşünerek o konuşmayı yaptık. Bugün, takım olarak yükselmek için yeni bir gün. Bunu yine de başaracağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine damga vuran tartışmanın iç yüzünü anlattı
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