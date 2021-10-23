La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı - Haberler Spor
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La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı

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Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın popüler dizi La Casa de Papel'de çalan "Ciao Bella" şarkısı eşliğinde dans ettiği anları takım arkadaşı Mostafa Mohamed sosyal medya hesabından paylaştı. Taraftarlar, deneyimli futbolcunun dans performansına tam not verdi.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arda Turan'ın "Ciao Bella" şarkısı eşliğinde dans ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MOSTAFA MOHAMED PAYLAŞIMA LA CASA DE PAPEL MASKESİ KOYDU

Deneyimli futbolcunun dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Mostafa Mohamed, paylaşımına La Casa de Papel'de oyuncuların taktığı maskenin figürünü de koydu. Görüntüler büyük bir ilgiyle izlenirken kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı

La Casa de Papel'in popüler müziği çalınca Arda Turan yerinde duramadı! Dans figürleri tam not aldı
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