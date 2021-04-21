SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesiTMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Arıpınar: Hedefimiz çocuklarımızın sadece futbol değil, bütün spor branşlarında başarı göstermesidirOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu,...

SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Arıpınar: Hedefimiz çocuklarımızın sadece futbol değil, bütün spor branşlarında başarı göstermesidir

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, amatör branşları bünyesinde barındıran ve Fair-Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini Fair Play Şeref Bayrağı ile ödüllendireceğini duyurdu.

Olimpiyatevi'nde çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında, Ocak ayından itibaren kulüpleri takip altına aldıklarını ifade eden TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, federasyonlar ve bakanlık ile iş birliği içinde olduklarını sene sonunda da hem başarılı hem de Fair-Play kurallarına uyan kulübe ödülü vereceklerini ifade etti.

TMOK FAİR PLAY KOMİSYONU BAŞKANI ARIPINAR: HEDEFİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN SADECE FUTBOL DEĞİL, BÜTÜN SPOR BRANŞLARINDA BAŞARI GÖSTERMESİDİR

Bu çalışmayı amatör sporlara bir katkı olarak yapmayı düşündüklerini ifade eden TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, 'Hedefimiz çocuklarımızın olimpiyat ve şampiyonalarda sadece futbol değil, bütün spor branşlarında başarı göstermesidir. Barajları geçen sporcuların çoğu farklı spor dallarındadır. Yüzümüzü güldüren cimnastikçiler, eskrimciler, sporun varlığını vurguluyorlar. Biz de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizde pek çok spor kulübünün bünyesinde sadece futbol branşı bulunuyor. Amatör sporlara destek veren ve bünyesinde birden fazla spor branşı bulunan, bir yıl içinde hem sportif başarı kazanan hem de Fair-Play kurallarına uyan kulüpler arasından spor federasyonları ile iş birliği yapılarak her yıl seçilecek bir kulübe Fair Play Şeref Bayrağı ödülü ve diploması Olimpiyatevi'nde yıl sonunda yapılacak törenle verilecek. Ödül bayrakta; TMOK, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ve Türkiye Fair Play armaları bulunuyor. Ödül bayrağını kulüp bir yıl süreyle merkezindeki gönderinde taşıyabilecek, unvanını yazışmalarında kullanabilecek' ifadelerini kullandı.

SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi
SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi
SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi
SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi
SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi
SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Hakan Arslan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR TMOK'tan spor kulüplerine Fair-Play şeref bayrağı projesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:36:50. #1.15#

title