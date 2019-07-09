- Spor kulübü yöneticiliği yapanları bekleyen tehlike

Kayseri Erciyesspor'da 12 yıl önce yöneticilik yapan 40 kişiye icra evrakı gönderildi

KAYSERİ - Kayseri'yi bugünkü adıyla Spor Toto Süper Lig'de temsil etmiş futbol takımlarından Kayseri Erciyesspor'da, 2007-2017 yılları arasında yöneticilik yapmış olan yaklaşık 40 yöneticinin evlerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borçları sebebiyle icra takibatı başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Sosyal Güvenlik Kurumu Melikgazi İlçe Müdürlüğü, Kayseri Valiliği İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü'ne, Kayseri Erciyesspor Kulübü Derneği'nden yöneticilik yapmış olanların bilgisini istedi. Müdürlük tarafından 23.06.2007 ve 18.02.2017 tarihleri arasındaki genel kurul sonuç bildirimleri gönderildi. Bu bildirimlerin ardından SGK tarafından yaklaşık 40 kişilik yönetici listesine tek tek icra takibatı başlatıldı. Anılan dönemdekilerin yöneticilerinin yarısına icra bildirimleri gönderildi. İcralıklar milyonluk borçlarla sorumlu tutuluyor.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Kayseri Barosu avukatlarından Av. Emir Akpınar, ülke genelinde faaliyet gösteren profesyonel ve amatör spor kulüplerinin dernek statüsünde olduklarını belirterek, "Burada dernek statüsünde olduğu için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'nun amir hükümlerine spor kulüplerimiz tabi oluyor. Burada derneklere yönetim kurulu veya denetim kurulu asil ya da yedek üye sıfatı ile üye olan kimseleri bekleyen ciddi bir tehlike var. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Kayseri Valiliği'ne Kayseri Erciyesspor Kulübü Derneği'nin 2007 ve 2017 yıllarında yapmış olduğu genel kurul listesi talep edildi. Ardından da genel kurula katılmış, yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmiş kimselere de Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından milyonları bulan icra takipleri başlatılmıştır. Burada değerlendirmemiz gereken husus Sosyal Güvenlik Kurumu'nun doğrudan yönetim kurulunda, denetim kurulunda görev almış asil ve yedek üyelere icra takibi yapabileceği sorunudur. Burada şu hususa dikkat edeceğiz; öncelikle dernekler tüzel kişiliğiyle yani tüzel kişiliğe ait mal varlığı ile sorumludur. Burada doğrudan yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyelerinin şahsi mal varlığına gidilemez. Öncelikli olarak icra dairelerince dernekler tarafından alınmış bir aciz vesikası veya Sulh Hukuk Mahkemesi'nce tespit edilmiş, faaliyette bulunmadığına dair bir mahkeme ilamı gerekmektedir. Burada usule bağlı kalınmadığı müddetçe doğrudan şahsi mal varlığına gidilmesi hukuka aykırılık tescil edilecektir. Spor kulübü derneklerinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri üyeliklerine seçilmiş kimseler ki burada milyonları ifade eden bir rakam var, amme alacaklarının zaman aşımına uğramadığı göz önüne alındığında örnek olarak 2005 yılında herhangi bir ilimizin herhangi bir ilçesinde amatör bir spor kulübü derneğinde görev almış yönetim ve denetim kurulu üyesi kimselere Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi dairesi gibi kurumlarımızca icra takibi yapabilecektir. Ama belirttiğimiz gibi ön koşul derneklerin mal varlığının bulunmadığına veya borcu karşılamadığına ilişkin resmi makamlarca gerekli ilamları, vesikaları almaktan geçiyor" dedi.

"İnsanlar spor kulüplerinde görev almaktan uzak bir tutum sergileyecek"

Avukat Emir Akpınar, Türkiye genelinde şirketleşmemiş ne kadar spor kulübü var ise yöneticilerini bağlayabilecek bir karar olduğunun altını çizerek, "Amme alacaklarıyla kalması bir yana bu olayın ülkemizde yankılanması durumunda geçmiş dönemde tatmin olmamış şahsi, ticari nitelikteki borçlardan kaynaklı olarak da alacaklar spor kulüplerinde görev almış yönetici asil ve yedek üye sıfatındaki kimselerin şahsi mal varlığına gidecektir. Asıl problem de buradan çıkmaktadır. Bundan sonraki süreçte insanlar spor kulüplerinde görev almaktan son derece uzak bir tutum sergileyecek ve spor kulüplerini de faaliyet anlamında kapanma noktasına getirecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kulüp yöneticiliğine seçilen yönetim ve denetim kurulunda görev almış yöneticilerin, yönetici oldukları dönemle ilgili olarak şahsi mal varlığına gidilebildiğini vurgulayan Avukat Akpınar, borcun niteliğine göre dava yoluna gidilmesinin gerektiğini açıkladı. Akpınar, "Ülkemizdeki spor kulüplerinin mali durumu ortada. Özellikle Anadolu kulüpleri düzeyinde baktığımızda hepsi borca batık olduğu için bundan sonraki süreçte yapılan her kurulda borçlanma yetkisi aldığı için ve gitgide de borçlanacağı için görev aldıkları dönem boyunca şahsi mal varlığı ile ilgili yöneticilerimiz sorumlu olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Anılan dönemde yöneticilik yapmış isimler şöyle:

Serkan Gürler, Mehmet Kuruşçu, Mehmet Everekli, Şadi Büyükkeçeci, Kadir Uslu, Zafer Bağkale, Ender Batukan, İskender Belük, Ahmet Bulut, Naci Bulut, Sabri Büyükbahçeçi, Hacı Mustafa Çapan, Oğuz Çelebi, Sedat Çıtak, İbrahim Çiçek, Bekir Demirkaya, Bülent Dener, Muhammed Yusuf Eken, Ahmet Erzurumlu, Fikri Gençaslan, Mehmet Gümüşsoy, Cihangir Güneri, Ali Hasdal, Mustafa Hassu, Enver Kemaloğlu, Hacı Bekir Kuzucu, Halil Özdemir, Nuhkan Rüzgar, Arif Saraç, Mehmet Savruk, Mücahid Soyak, Coşkun Tatlıoğlu, İsmail Hakkı Tuna, Feyyaz Uğur, Orhan Yağcıoğlu, Şükrü Yapışlar, Muammer Yiğen, Abdurrahim Yıldız"

İcralık olanların Av. Mehmet Savruk'u vekil tayin ettiği ve icra takiplerine itiraz edildiği öğrenildi.

Buna göre Türkiye genelinde bulunan spor kulüplerinin genel kurullarda yönetici vasfını taşıyacak olan kimseleri nasıl bulacağı merak konusu oldu.

Kaynak: İHA