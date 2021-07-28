Spor köyü Eziler hedef büyüttü; "Denizli'de ilk olacağız"
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Spor köyü Eziler hedef büyüttü; "Denizli'de ilk olacağız"

Spor köyü Eziler hedef büyüttü; 'Denizli'de ilk olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'nin Güney ilçesine 12 kilometre mesafede olan kekik ve cevizinin yanı sıra aldığı sportif başarılarıyla ön plana çıkan Eziler Mahallesi, hedef büyüttü.

Denizli'nin Güney ilçesine 12 kilometre mesafede olan kekik ve cevizinin yanı sıra aldığı sportif başarılarıyla ön plana çıkan Eziler Mahallesi, hedef büyüttü.

Kırsal bir mahalle olmasına rağmen sporda elde ettiği ulusal derecelerle dikkatleri üzerine çeken Eziler Mahallesi, hokey, bocce, curling, ragbi, softball, badminton, tenis, paten, korball, voleybol, hemsball ve kroket sporundan sonra kriket spor dalı da yaygınlaştırmaya başlıyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, gençlerin daha iyi yetişmeleri, gerek akademik alanda gerekse spor alanında daha iyi yerlere gelmesi için mücadele ettiklerini vurgulayarak; Yaklaşık 4-5 aydır kriket branşıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyorduk. Krikette ilk defa milli takımımız uluslararası müsabakalarda yer alacak. Bizde kendi kulübümüzde kriket branşını aktif hale getireceğiz. Denizli'nin kriket branşında tek temsilcisi olarak yerimizi alacağız. Biz yaklaşık 14-15 branşta eğitim verdik. Bocceyle, dartla başladık daha sonra paten ile devam ettik. 800 nüfuslu bir köyden oluşan takımla, salonu olmayan takımla hokey salon birinciliğine yükseldik, U 16 2. Liginde şampiyon olduk. Güney Belediye Başkanımız Halil Ayhan'a her türlü desteği verdiği için teşekkür ederiz" dedi.

"Veliler olarak çocukların yanındayız"

Güney Eziler Gençlikspor Kulübü Başkanı Ramazan Atik ise; mahalle olarak çocukların aktif spor yapmalarına destek verdiklerini ifade ederek; "Yakaladığımız başarının kaynağı çocuklarımızın azmi, ailelerimizin desteği ve bu işin mimarı Suat ve Burak hocamızdır. Yeni bir branş oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımız evde de çalışıyorlar ama zamanlarının bir kısmını yine spora ayırıyorlar. Elimizden geldiği kadar bizde hocalar olarak çocuklarımıza destek oluyoruz. Çünkü spor yapan çocukların hayatta daha başarılı olacağına ve sporda kazanılan davranış ve düşünce tarzının onları her alanda başarıya götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Spor köyü Eziler hedef büyüttü; 'Denizli'de ilk olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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