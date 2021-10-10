Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

ANKARA (İHA) - Süper Lig'e verilen milli arada Konyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konya temsilcisi müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor, Süper Lig'e verilen milli arada Ankara Geçiörengücü ile Konya Büyükşehir Stadyumu'nda hazırlık maçı oynadı. Yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör İlhan Palut Ankara Keçiörengücü karşısına; Erten Ersu, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Anicic, Alper Uludağ, Michalak, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Rahmanovic, Serdar Gürler, Ekrem Kayılıbal 11'i ile başlarken, Ankara Keçiörengücü ise Eray Eişcan, Ogün Bayrak, Tayfun Dingil, Erhan Yazıcı, Muharrem Cihan, Taşkın Çalış, Ackah, Diallo, Hamza Gür, Olawoyin, ve Eze ile müsabakaya çıktı. Maçın 20. dakikasında Konyaspor, Soner'in ceza sahasından sert ve düzgün kaleye gönderdiği şutla 1-0 öne geçti. 38. dakikada Konyaspor'un penaltı kazanması sonucu topun başına geçen Serdar farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, maç 2-0'lık Konyaspor galibiyetiyle sona erdi.

Hazırlık karşılaşması sonrası bir gün izin yapacak olan Konyaspor, kulüp tesislerinde bir araya gelerek Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti

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Haber: Konyaspor, hazırlık maçında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti - Haberler Spor
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