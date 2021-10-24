Konya Bisiklet Festivali'nde bisiklet turu coşkusu

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Konya Bisiklet Festivali kapsamında Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali kapsamında bisiklet sürme etkinliği yapıldı. Mevlana Meydanı ve Alaaddin Tepesi arasında gerçekleştirilen bisiklet turuna; İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği üyesi olan ve Konya'da öğrenim gören misafir öğrenciler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bisiklet sever ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçmişten itibaren bir bisiklet şehri olan Konya'da son dönemde yaptıkları yatırımlar ve etkinliklerle "Bisiklet Şehri Konya" vurgusunu artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Bisiklet kullanıcılarına dikkat edelim"

Katılımın yüksekliğinin bu konuda daha çok yatırım yapmaları gerektiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Başkan Uğur İbrahim Altay, "Biz inanıyoruz ki şehrimiz güzelleştikçe, modernleştikçe bisiklet kullanıcılarının sayısı artacak. Ben de bir bisiklet kullanıcısı olarak araç sürücülerine bir çağrım var. Lütfen bizi görün, lütfen bize dikkat edin. Ayrıca bisiklet yolları araç otoparkları değil. Lütfen bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmayın. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz bisiklet kullanmayı seviyor ama bu tür meseleler bizi biraz endişeye sevk ediyor. Konya'da bisikletin gelişmesini istiyorsak bisiklet kullananların sayısını artırmamız gerekiyor ama en önemlisi onlara saygıyı artırmamız gerekiyor. Biz Konya Büyükşehir olarak bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Araçların kullandığı caddelerde gönül rahatlığıyla bisiklet sürmenin keyfini yaşadık" Konya'nın Ekim ayında adeta bir festival şehrine döndüğüne dikkat çeken Başkan Altay, "Gastronomiyle başlamıştık, Bilim Festivali ile devam ettik, Kitap Günlerimiz ve Bisiklet Festivalimiz de bu akşam itibariyle sona eriyor. Aslında Gastronomi ve Bisiklet Festivallerimiz bir deneme festivali oldu. İnşallah gelecek yıldan itibaren hem tarihlerin daha uzun olduğu hem bu yıl gördüğümüz eksiklerini tamamladığımız çok daha coşkulu bir şekilde bu festivalleri yapmak istiyoruz. Ayrıca bugün, her gün araçların kullandığı caddelerde gönül rahatlığıyla bisiklet sürmenin keyfini yaşadık. İnşallah şehrimizde bazı günlerde bazı caddeleri trafiğe kapatarak bisikletlerin kullanımına açmayı planlıyoruz. Sizler bizi daha çok desteklerseniz bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı da katıldı. Kılıçarslan Meydanı'nda 3 gün süren festivalde her yaştan bisiklet meraklısı bir araya gelirken birbirinden heyecanlı ve eğlenceli etkinliklere imza atıldı. Çeşitli bisiklet parkurları, bisiklet yarışma ve şov alanları, bisiklet oyun alanları, oyun parkurları ve sergi alanlarının yanı sıra bisiklet markalarının stantları ve daha birçok etkinlik bisiklet severlerle buluştu. Ayrıca festival alanında "Bisiklet Şehri Konya" Fotoğraf Yarışması Sergisi ile Eski Konya'da Bisiklet Fotoğraf Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - KONYA