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Spor koçu Uğur Kara'dan 12 haftada sıkılaşma tüyoları

Egzersiz uzmanı Uğur Kara, 12 haftada bölgesel veya tüm vücutta sıkılaşmanın mümkün olduğunu, bu program ile kadınların korkulu rüyası olan selülit probleminin de ortadan kalktığını söyledi.

Spor koçu Uğur Kara'dan 12 haftada sıkılaşma tüyoları
28.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:49

Egzersiz uzmanı Uğur Kara, 12 haftada bölgesel veya tüm vücutta sıkılaşmanın mümkün olduğunu, bu program ile kadınların korkulu rüyası olan selülit probleminin de ortadan kalktığını söyledi.

Online eğitim ile danışanlarına kilo verme programı uygulayan Uğur Kara, kadınların selülit sorununa da çare oldu. Kadınların selülit probleminin üzerinde çok fazla durduğuna dikkat çeken Kara, "Yapılması gereken oldukça basit aslında. Belirlenen egzersizleri yapmak ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek. Böylece kısa sürede sıkı bir vücuda sahip olunabilir" dedi.

Danışman rehberliğinde evde yapılacak egzersizler ile 12 haftada sıkı bir vücuda ve fit bir görünüme kavuşulabileceğini vurgulayan Kara, danışanlarına, kişiye özel beslenme programı oluşturduğunu, sadece kadınların değil erkeklerin de sıkılaşma programına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Uzaktan eğitim sistemi ile danışanlarına ulaştığını söyleyen Uğur Kara, çok fazla danışanı olduğunu ve Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Özellikle kadın danışanlarının daha fazla olduğunu söyleyen Kara, "Türkiye'nin dört bir yanından başta kadınlar olmak üzere çok sayıda danışanım var. Hepsi ile ortak bir çalışma yürüyoruz. Her danışanımla özel olarak ilgileniyorum. İnsanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor" İfadelerini kullandı.

Uğur Kara, sıkılaşma programının yanı sıra fitness eğitmenliği, ekipmansız vücut geliştirme ve spor sakatlıkları konusunda da eğitim veriyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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