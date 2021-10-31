Kırmızı kartlar havada uçuştu! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya davet edildi
Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü geri dönüş yaparak 2-1 mağlup etti. Hikmet Karaman'ın öğrencileri, 4 haftalık aranın ardından kazandı. Ama bu taraftara yetmedi. Hikmet Karaman istifaya davet edildi. Karagümrük'ten Luckassen 61'de, Kayserispor'dan Onur Bulut 88'de kırmızı kart gördü.
Kayserispor, 4 hafta aranın ardından kazanmayı hatırladı. Maçta perdeyi son haftaların golcüsü Bertolacci açtı. 61'de Luckassen kızardı ve maç Kayseri lehine döndü. 73'te Gavranovic skoru eşitledi, 90+3'te Mame Thiam galibiyet golünü attı. Öte yandan Kayserispor'da 88'de Onur Bulut ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla maçtan atıldı.
İSTİFA SESLERİ
Kayserispor'da galibiyete rağmen taraftarlar memnun olmadı. Büyük bir grup "Hikmek istifa" tezahüratı yaptı. Başka bir grup da müdahale edince ortalık karıştı. Hikmet Karaman'ın göreve devam etmesi bekleniyor.
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