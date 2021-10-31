Kırmızı kartlar havada uçuştu! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya davet edildi

Kayserispor, 4 hafta aranın ardından kazanmayı hatırladı. Maçta perdeyi son haftaların golcüsü Bertolacci açtı. 61'de Luckassen kızardı ve maç Kayseri lehine döndü. 73'te Gavranovic skoru eşitledi, 90+3'te Mame Thiam galibiyet golünü attı. Öte yandan Kayserispor'da 88'de Onur Bulut ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla maçtan atıldı.

İSTİFA SESLERİ

Kayserispor'da galibiyete rağmen taraftarlar memnun olmadı. Büyük bir grup "Hikmek istifa" tezahüratı yaptı. Başka bir grup da müdahale edince ortalık karıştı. Hikmet Karaman'ın göreve devam etmesi bekleniyor.

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