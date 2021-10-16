Kenan Koçak: Oyuncuları izleyerek milli takım için en doğru kararı vereceğiz

"Takımdaşlıktan ve takım arzusundan memnunuz

" Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, milli takımın son durumu ve takımın performansı hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kısa vadede planlar yaparken yapılanma anlamında da çalışmalar yaptıklarını söyleyen Koçak, "Kısa vadede iki önemli maçımız var. İki maçı da alarak Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Kısa vadede planlar yaparken, yapılanmaya da gitmemiz lazım. Gençlere yönelmemiz lazım. Takım olarak birbirimizi bulmamız lazım. Daha çok işimiz var. İşimizi çok seviyoruz, elimizden geleni yapacağız. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur" dedi.