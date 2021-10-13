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Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

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Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Yukatel Kayserispor, lige verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği 2-0 mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, lige verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımda golleri Gökhan Sazdağı ve Carlos Mane kaydetti.

Stat: Kadir Has Stadyumu

Hakemler: Alim Kandemir xx, Osman Baruk xx, Mehmet Kuru xx

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen x (Bilal Bayazıt dk.58 x), Nurettin Korkmaz xx (Gökhan Sazdağı dk.46 xx), Yasir Subaşı xx, Joseph Attamah xx, Ramazan Civelek xx (Talha Sarıaslan dk.62 x), Olivier Kemen x, Manuel Fernandes x (Anthony dk.46 x), Carlos Mane xx, Mustafa Pektemek xx, İlhan Parlak x (Mehmet Eray Özbek dk.46 x), Miguel Cardoso xx (Ethem Balcı dk.81 x)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman x, Arda Kızıldağ x, Mert Kula x, Aaron Tshibola x, Aksel Aktaş x, Furkan Şeker x, Dmytro Grechyhkin x, Sallalich x, Oleksandr Beiliaiev x, Musa Şahindere x, Sami Gökhan Altıparmak x

Goller: Gökhan Sazdağı (dk.48), Carlos Mane (dk.72) (Yukatel Kayserispor) - KAYSERİ

Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
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Haber: Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti - Haberler Spor
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