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Karşıyaka'da Okan çabuk ısındı

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka'da Okan çabuk ısındı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında alan Karşıyaka'da Menemenspor'dan lig başladıktan sonra kiralanan santrfor Okan Yılmaz, takıma çabuk adapte oldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini geçen hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında alan Karşıyaka'da Menemenspor'dan lig başladıktan sonra kiralanan santrfor Okan Yılmaz, takıma çabuk adapte oldu. Kaf-Kaf'a transfer olduktan sonra ilk 3 maçında skor üretemeyen Okan, Karabük deplasmanını ise 4 golle geçti.

Karabükspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Eylül'de oynanan maçta uzatma bölümünde 2 gol birden atarak takımına 3-1'lik galibiyetle turu getiren 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu, pazar günü ligde de rakip ağları 2 kez sarsıp, 1 asiste 4-0'lık galibiyetin mimarı oldu. Yeşil-kırmızılılarda Okan, ligde ve kupada toplam 4 golle takımın bir anda en skorer ismi konumuna yükselirken, yine yeni transferlerden Abdülkadir'in ligde 2, kupada 1 olmak üzere 3 golü bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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