Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü

Supercar pilotluğundan ayrılıp cinsel içerikli fotoğraf ve videoların satıldığı bir siteye içerik üretmeye başlayan Renee Gracie, eski mesleğine geri döndü. 25 yaşındaki pilot, aynı zamanda V8 Motorsport kategorisinde kendi takımını kurduğunu açıkladı.

Ürettiği fotoğraflı ve videolu içeriklerinden üç ayda 64 bin Avustralya dolarının üstünde bir gelir sağlayan Gracie, bu sermayeyi yeniden spora yatırım yapmak için kullanmak istediğini dile getirdi.

"GERİ DÖNMEK İÇİN FİNANSAL GÜVENLİĞİM VAR"

The Daily Telegraph'a konuşan Avustralyalı pilot, "Şu an yarışlara geri dönmek için finansal güvenliğim var. An itibarıyla arabayla kaza yapma endişesi olmadan yarışmaya mali gücüm de el veriyor. Bunu yapabilirim ve bunu yapmak için gücüm yetiyor. Bütçe endişesi olmadan yarışabilirim. Sponsorluklara da bel bağlamayacağım" dedi.

Porsche takımıyla Carrera Cup'ta yarışarak pilot koltuğuna yeniden oturmayı planlayan Gracie, bu hamlesini hayatında yaptığı en iyi iş olarak niteledi ve "Bu tüm hayatım boyunca yaptığım en iyi şeydi" ifadelerini kullandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Gracie, bir ay önce yaptığı açıklamalarda bu işten dolayı pişman olmadığını da söyleyip "Hayal edemeyeceğim bir ekonomik ferahlığa ulaştım. Bu karardan dolayı pişman değilim. Pilotluk yaparken çok az kazanıyordum, hatta tatile gitmek için bile yeterli kazancım olmuyordu" şeklinde konuşmuştu.