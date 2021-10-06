Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1 - Haberler Spor
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Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Spor
Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Mikail CanKARACABEY BELEDİYESPOR: Can - Ömer Faruk, Ahmet, Hakkı, Denis, Berk (Dk.79 Yağız), Ömer (Dk.70 Enes), Bekir, Umut (Dk.79 Kaan), Sadık (Dk.87 Hakan), MuhammedAMEDSPOR: Kurtuluş - Hüseyin, Anıl, Kerem (Dk.

KARACABEY, BURSA (DHA) - STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Burak Olcar, Serdar Osman Akarsu, Mikail Can

KARACABEY BELEDİYESPOR: Can - Ömer Faruk, Ahmet, Hakkı, Denis, Berk (Dk.79 Yağız), Ömer (Dk.70 Enes), Bekir, Umut (Dk.79 Kaan), Sadık (Dk.87 Hakan), Muhammed

AMEDSPOR: Kurtuluş - Hüseyin, Anıl, Kerem (Dk.62 Mansur), Bünyamin (Dk.87 Ercan), Üstün (Dk.46 Mervan), Kutay, Okan (Dk.72 Çağatay), Mehmet Sıddık (Dk.87 Muhlis), Oğuz, Mehmet

GOLLER: Dk.51 Berk, Dk.90+7 Enes ( Karacabey Belediyespor), Dk.90+1 Çağatay ( Amedspor )

SARI KARTLAR: Berk, Bekir, Ömer, Muhammed, Kaan (Karacabey Belediyespor), Kerem, Üstün, Hüseyin (Amedspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, kendi sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti.

15'inci dakikada Bekir'in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Kurtuluş müdahale ederek ceza sahasına çeldi.

19'uncu dakikada Mehmet'in vuruşunda kaleci Can topu kornere çeldi.

29'uncu dakikada Bekir'in vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33'üncü dakikada Sadık'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Kurtuluş topu kornere çeldi.

45'inci dakikada Bekir'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

51'inci dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berk topu bekletmeden topuğuyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

60'ıncı dakikada Ömer Faruk'un vuruşunda top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.

76'ncı dakikada Mehmet'in vuruşunda kaleci Can topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Çağatay topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+7'nci dakikada Ahmet'in vuruşunda top direğe çarparak tekrar Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Enes topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor kendi evinde Amedspor'u 2-1 mağlup etti.


- Bursa
Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1

Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Spor Haberleri
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Haber: Karacabey Belediyespor - Amedspor: 2-1 - Haberler Spor
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