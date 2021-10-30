Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Trabzonspor ve Alanyaspor'a aldığı mağlubiyetlerin ardından Konyaspor karşısında galibiyet hasretini dindirmek hedefinde olan Fenerbahçe sahadan büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı. Sarı-lacivertliler deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve zirveden uzaklaştı.

İRFAN CAN'IN GOLÜ FENERBAHÇE'YE YETMEDİ

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Konyaspor 2. dakikada Soneer Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran sarı-lacivertliler arzuladığı golü bulamadı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İlk yarının sonunda değişiklikler yapan Vitor Pereira Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ı oyuna sürdü. İkinci yarı rakip kaleyi adeta ablukaya alan sarı-lacivertliler 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak bu gol sarı-lacivertlilerin kazanması için yeterli olmadı ve maç 2-1 sona erdi.

ALTAY GÖZYAŞLARI İÇİNDE OYUNDAN ÇIKTI

69. dakikada gerçekleşen Konyaspor atağında rakip takım futbolcusuyla çarpışan genç kaleci acı içinde yerde kaldı. Sol omuzunu tutan eldiven gözyaşları içinde sahayı terk etti. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu sakatlık sonrası Berke Özer kaleye geçti. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak maça devam edemedi.

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