Kanarya zirveden hızla uzaklaşıyor! Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üst 3. yenilgisini alan sarı-lacivertlilerin lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia gibi yıldız futbolcular Konyaspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Trabzonspor ve Alanyaspor'a aldığı mağlubiyetlerin ardından Konyaspor karşısında galibiyet hasretini dindirmek hedefinde olan Fenerbahçe sahadan büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı. Sarı-lacivertliler deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve zirveden uzaklaştı.
İRFAN CAN'IN GOLÜ FENERBAHÇE'YE YETMEDİ
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Konyaspor 2. dakikada Soneer Dikmen ve 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran sarı-lacivertliler arzuladığı golü bulamadı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İlk yarının sonunda değişiklikler yapan Vitor Pereira Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ı oyuna sürdü. İkinci yarı rakip kaleyi adeta ablukaya alan sarı-lacivertliler 84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı golle farkı 1'e indirdi. Ancak bu gol sarı-lacivertlilerin kazanması için yeterli olmadı ve maç 2-1 sona erdi.
ALTAY GÖZYAŞLARI İÇİNDE OYUNDAN ÇIKTI
69. dakikada gerçekleşen Konyaspor atağında rakip takım futbolcusuyla çarpışan genç kaleci acı içinde yerde kaldı. Sol omuzunu tutan eldiven gözyaşları içinde sahayı terk etti. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu sakatlık sonrası Berke Özer kaleye geçti. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak maça devam edemedi.