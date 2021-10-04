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İzmit Belediyespor sezona hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmit Belediyespor sezona hazır

Yaptığı yeni transferlerle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde söz sahibi olmayı hedefleyen UMF Yapı İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesinde güçlenen kadrosunu tanıttı.

KOCAELİ (İHA) - Yaptığı yeni transferlerle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde söz sahibi olmayı hedefleyen UMF Yapı İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesinde güçlenen kadrosunu tanıttı.

Kocaeli'ni Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde temsil eden UMF Yapı İzmit Belediyespor, yeni sezona girmeye hazırlandığı güçlendirilmiş kadrosunu tanıttı. İzmit'te bulunan bir AVM içerisindeki kafede düzenlenen tanıtım toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kulüp Başkanı Uğur Koştur, teknik ekip, sporcular ve sponsor şirketlerin yöneticileri katıldı. Düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, Kadın basketbol takımının başarılarının İzmit için çok önemli olduğunu ifade etti. Mütevazı bir bütçeye rağmen kadroya değerli isimlerinin katıldığını belirten Hürriyet, "Yeni sezon öncesi mütevazı bir bütçemize rağmen birçok değerli ismi kadromuza katmış bulunuyoruz. Tecrübeli ve genç arkadaşlarımızın takımda bir arada olmasının takım ruhu açısından güzel bir uyuma yol açacağını düşünüyoruz" dedi.

"Bu başarılar kentimizin tanıtımı adına çok kıymetli"

UMF Yapı İzmit Belediyespor'a gerekli tüm desteklerin İzmit Belediyesi tarafından verileceğinin altını çizen Başkan Hürriyet, takımın göstermiş olduğu başarıların İzmit için çok önemli olduğunu belirterek, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilimizi en üst klasmanda temsil ediyoruz bu anlamda gururlu ve mutluyuz. Statü olarak da amatörün zirvesindeyiz. Göreve geldiğimizden bu yana UMF Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımımız çok güzel başarılara imza attı. Kadınlar Basketbol Süper Kupası'nda tarihinde ilk defa final oynadı Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA Avrupa Elemeleri için Türkiye'yi, İzmit'i seçti ve Euroleague Women 4'lü elemeleri kentimizde oynandı. Romanya, İspanya, Macaristan'ın önemli takımlarını İzmit'te ağırladık. İzmit Belediyespor bu elemelerden başarı ile çıkarak tarihinde ilk defa Euroleague Women'da oynamaya hak kazandı. Bu başarı bizim için çok kıymetli, bu emek bizim için çok kıymetli gerçekten kentimizin tanıtımı adına çok kıymetli bir başarıydı. Bu başarıda emeği olan bütün yöneticilerimize, teknik heyetimize, değerli dostlarımıza ve tabii ki oyuncularımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

İzmit Belediyespor sezona hazır

İzmit Belediyespor sezona hazır

İzmit Belediyespor sezona hazır

İzmit Belediyespor sezona hazır

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Haber: İzmit Belediyespor sezona hazır - Haberler Spor
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