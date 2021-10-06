İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda heyecan başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda heyecan başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda heyecan başladı

İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Başkanlık Kupası'nda heyecan, toplam 9 gole sahne olan iki karşılaşma ile başladı.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesinin düzenlediği 2. Başkanlık Kupası'nda heyecan, toplam 9 gole sahne olan iki karşılaşma ile başladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalan amatör futbol kulüplerinin yeni sezon öncesi form tutması ve keyifli vakit geçirmesi adına bu yıl ikincisi düzenlenen İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası, dün oynanan iki karşılaşma ile kapılarını futbolseverlere açtı. Turnuvanın ilk gününde, İzmit Masterlar- Kocaeli Masterlar ve Nikomedya Masterlar- Bekirpaşa Masterlar karşılaşmaları oynandı.

Dostluğun ön planda olduğu organizasyonun açılış maçı öncesinde, İzmit Masterlar ve Kocaeli Masterlar takımları birbirlerine ve maçın hakem triosuna çiçek takdim etti. Çiçek takdiminin ardından da maça geçildi. Kıran kırana geçen ve gol düellosuna sahne olan maçta her iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamazken müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Nikomedya Masterlar ile Bekirpaşa Masterlar ekipleri kozlarını paylaştı. Müsabakaya çok hızlı başlayan Bekirpaşa Masterlar, rakibi karşısındaki oyun üstünlüğünü sahaya da yansıtarak karşılaşmadan Gökhan Top (3), Sinan Karadaş(2) ve Mutlu Serdar'ın kaydettiği gollerle 5-0 galip ayrılarak liderlik koltuğuna yerleşti. 17 Ekim'de düzenlenecek finale kadar heyecanın aralıksız süreceği turnuvada bugün; saat 19.00'da Bekirpaşa Başaran Spor-İzmit Gültepe Spor, saat 20.30'da ise Kocaeli Güneş Spor-İzmit Selanik Spor karşılaşmaları oynanacak. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda heyecan başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mithat Sancar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmit Belediyesi Başkanlık Kupası'nda heyecan başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:19:57. #1.12#