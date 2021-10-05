İzmir'in futbol tarihi için çalışmalar sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'in futbol tarihi için çalışmalar sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
İzmir'in futbol tarihi için çalışmalar sürüyor

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Vakfı, İzmir futbol tarihi yazılmasına yönelik başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

İZMİR (DHA) -

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği (İZVAK) Vakfı, İzmir futbol tarihi yazılmasına yönelik başlattığı çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen ikinci toplantıya kulüp tarihçilerinin yanı sıra, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Günver Güneş, futbol arşiv ve belgeselcisi Fethi Aytuna, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina İzmir Kent Arşivi ve Müzesi'nden (APİKAM) Emrah Sait Arda da katıldı. Son derece yararlı bir toplantı yapıldığını belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, "1870'lere dayanan İzmir'in futbol tarihi, aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin ve cumhuriyetimizin de tarihi niteliğinde. Toplanacak veriler, dijital ortama da aktarılacak ve arşivlenecek. Bu çalışmaya gönüllü olarak destek ve katkı veren tüm kulüplerimize, çok değerli yazarlarımıza, akademisyenlerimize teşekkür ederiz" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay
Magazin Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Gazeteler Ferdi Kadıoğlu Numan Kurtulmuş Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'in futbol tarihi için çalışmalar sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 13:13:00. #1.11#