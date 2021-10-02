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ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101

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ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 101-55'lik skorla mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 101-55'lik skorla mağlup etti.

Salon: Akatlar

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Erşan Kartal xx, Musa Kazım Çetin xx

Beşiktaş : Lawson xxx 12, Bone xx 10, Bluiett xx 10, Ercan Osmani xx 10, Hollis-Jefferson xx 6, Egehan Arna x 2, Mehmet Yağmur x 2, Yağız Aksu x 2, Furkan Haltalı x 1, Hakan Sayılı x, Oğuzhan Göktepe x

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Anadolu Efes: Beaubois xxx 21, Anderson xxx 19, Singleton xxx 16, Petrusev xxx 15, Dunston xx 8, Yiğitcan Saybir xx 7, Larkin xx 4, Buğrahan Tuncer xx 4, Erten Gazi x 3, Doğuş Balbay x 3, Tolga Geçim x 1, Ömer Can İlyasoğlu x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 17-33 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 22-59 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 40-84 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)

ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101

ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101

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Haber: ING Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 55 - Anadolu Efes: 101 - Haberler
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