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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Burak YılmazAliağa Petkimspor: Erol Can Çinko 8, Conger 8, Aldridge 11, Foreman 27, Planinic 10, Sinan Sağlam, Boran Güler 2, Metehan Akyel, Nusret Yıldırım 5Türk Telekom: Can Uğur Öğüt, Dawkins 10, Johnson 14, Harrison 22, Samet Geyik 2, Berk...

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Burak Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Erol Can Çinko 8, Conger 8, Aldridge 11, Foreman 27, Planinic 10, Sinan Sağlam, Boran Güler 2, Metehan Akyel, Nusret Yıldırım 5

Türk Telekom: Can Uğur Öğüt, Dawkins 10, Johnson 14, Harrison 22, Samet Geyik 2, Berk Demir 8, Ellis 1, Dorukhan Engindeniz 2

1. Periyot: 23-18

Devre: 37-34

3. Periyot: 54-47

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Türk Telekom'u 71-59 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

İlk 4 dakikalık bölümde 9-7 üstünlük kuran konuk ekip karşısında 8-0'lık seriyle 15-9 öne geçen Aliağa Petkimspor, 8 sayılık farka (23-15) ulaştığı periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun son bölümünde aradaki farkı 1 sayıya kadar (32-31) indiren rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 37-34 üstün gitti.

Üçüncü periyotta aradaki farkı 10 sayıya (50-40) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 54-47 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, aradaki farkı 13 sayıya (66-53) çıkardığı müsabakadan 71-59 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

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