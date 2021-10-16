ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik, Ali KöseoğluPınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 3, Colson 10, M'Baye 16, Semih Erden 8, Blackmon 6, Berkan Durmaz 5, Mahir Ağva 9, Roll 10, Burak Can Yıldızlı, Can Korkmaz 2, Ali Efe BarışFrutti Extra...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 3, Colson 10, M'Baye 16, Semih Erden 8, Blackmon 6, Berkan Durmaz 5, Mahir Ağva 9, Roll 10, Burak Can Yıldızlı, Can Korkmaz 2, Ali Efe Barış

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 17, Andrews 9, Milosavljevic, Dudzinski 5, Egemen Güven 10, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 4, Onuralp Bitim 7, Hayes 8, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 25-18

Devre: 41-29

3. Periyot: 59-47

Beş faulle çıkan: 35.41 Andrews (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın 3. galibiyetine ulaştığı ligde, Bursa temsilcisi ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikasını 13-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 17-4. Kalan bölümde daha etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, periyodu 25-18 önde tamamladı.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı ikinci periyodun ilk 5 dakikasını 32-22 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi Roll'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 41-29 üstün bitirdi.

Maçın 25. dakikasını 10 sayı farkla 47-37 önde geçen Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka ulaştığı (57-43) üçüncü periyodu 59-47 üstün tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 76-62 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Tuna Kubilay Aka Işıl Sergen Bülent Ersoy
Spor Şenol Güneş Marcao Serdar Aziz Sergio Perez Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ING Basketbol Süper Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:11:33. #1.17#