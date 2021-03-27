Spor hukukçusu Alpay Köse: Karşılıklı hakaretleşme varsa Fatih Terim'in cezası düşer

Galatasaray-Rizespor maçının ardından verilen cezaları, Fatih Terim'in 'adalet' isyanını, Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse Haberler.com okuyucuları için değerlendirdi: Gözlemci duyduğunu yazmaz ise hakkında işlem yapılması gerekir. Rizespor tarafıyla ilgili delillerin sunulması lazım. Karşılıklı hakaretleşme var ise Terim'in cezasında indirim gerekir.

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in Rizespor maçının sonrasında hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası alması, Rizespor cephesine ise ceza verilmemesine 'adalet terazisi' isyanında bulunması, dikkatleri PFDK'nın üzerine çekti. Terim'e verilen 3 maçlık cezanın 2'ye indirilmesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Alpay Köse, alınan kararlar ve sürecin işleyişini Haberler.com'a anlattı:

KARARLAR HUKUKSAL ELEŞTİRİLERE AÇIK VERİLİYOR

Disiplin Kurulu'nun kararları eleştiriye açık olarak veriliyor. Gözlemciler duyduklarını raporlarına olduğu gibi yazmak zorunda. Gözlemci eğer aksi şekilde raporunu yazıyorsa hakkında işlem yapılması gereklidir. Rizespor cephesinin hakaretleri delillerle ispatlanırsa ceza alırlar. Galatasaray cephesi bu delillerle itiraz başvurusu yapmalıdır. Tahkim, hakaretleşme karşılıklıysa Terim'in cezasını indirebilir.

ARDA TURAN'DA OLDUĞU GİBİ

Görüntülerle ceza vermek hukuksal olarak yanlış ama değişti. Caner Erkin 6 maç ceza aldıktan sonra bu uygulama sürdürülmek zorunda kalındı. Hukuk Kurulu'nun seyircisiz maçları izleyip, kimin küfür ettiğini takip etmek gibi bir görevi de yok. Sosyal medyada gündem olduktan sonra cezalar veriliyor. Tıpkı Arda Turan örneğinde olduğu gibi.