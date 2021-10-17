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Hentbol Kadınlar 1. Lig: Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 28 Adasokağı: 22

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hentbol Kadınlar 1. Lig: Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 28 Adasokağı: 22

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu ikinci hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, konuk ettiği Adana ekibi Adasokağı'nı 6 sayı farkla 28-22 yendi.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu ikinci hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, konuk ettiği Adana ekibi Adasokağı'nı 6 sayı farkla 28-22 yendi.

Türkiye Hentbol Kadınlar 1. Lig A Grubu 2. Hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü evinde oynadığı maçta Adasokağı'nı 28-22 mağlup ederek iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. 10 takımın mücadele ettiği Kadınlar Hentbol 1.Ligi A Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor'a 27-22 mağlup olarak sezona mağlubiyetle başlayan İsmail Bayraktar idaresindeki bayan hentbol takımı, 2. hafta maçında Adasokağı SK ile karşı karşıya geldi. Alime Akpolat - Pınar Aksoy hakem ikilisinin yönettiği müsabakanın ilk yarısını 14-12'lik skorla önde kapatan Elazığ ekibi, maçtan da 28-22'lik skorla galip ayrılarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Elazığ SYSK'da Gizem Dilek 9, Feyza Nur Öztürk 8 sayı ile en skorer isimler oldular. Elazığ ekibi, 3. Hafta maçında Aksaray Belediyespor'u evinde konuk edecek.

Bayraktar: "Bu maçla beraber çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum"

Müsabaka sonunda bir değerlendirme yapan Kulüp Başkanı ve takımın antrenörü İsmail Bayraktar, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Sizlerin de bildiği gibi geçen sezon Kadınlar Süper liginde mücadele etmiştik ve uzun zamandır galibiyete hasrettik. Çok şükür geçen hafta evinde Aksaray'ı yenerek galip gelen Adana takımını yenerek evine puansız gönderdik. Ben bu maçla beraber çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum. 23 Ekim Cumartesi günü Yakup Kılıç Spor Salonunda bu kez ligin diğer güçlü takımı Aksaray Belediyesi'ni konuk edeceğiz. Rakip de biz de birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yapıp eksik olduğumuz konularda antrenmanları sıklaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Haber: Hentbol Kadınlar 1. Lig: Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 28 Adasokağı: 22 - Haberler Spor
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