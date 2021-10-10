Kadın Hentbol Milli Takımı, İsveç'e 31-23 yenildi

SALON: Eskişehir Porsuk

HAKEMLER: Emil Aghakishi, Ernest Aghakishi ( Azerbaycan )

İKİ DAKİKALAR: Yasemin Şahin, Nurşah Sancak, Elif Sıla Aydın, Cansu Akalın, Sinem Vatan ( Türkiye ) Elin Hansson, Linnea Pettersson (İsveç).

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6'ıncı maçında İsveç'e 31-23 yenildi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. İsveç, hızlı ataklarla ilk yarının son dakikalarında farkı 3 sayıya çıkarıp, ilk devreden 12-15 önde ayrıldı. İkinci yarının ilk 5 dakikasında İsveç, hızlı hücumlarla farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 12-18. Bu dakikalarda sayı üretmek güçlük çeken milliler, sahadan da 31-23 mağlup olarak ayrıldı.