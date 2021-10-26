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Halkbank, yarın Bingöl Solhanspor'a konuk olacak

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Halkbank, yarın Bingöl Solhanspor'a konuk olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, yarın Bingöl Solhanspor ile karşılaşacak.

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BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank, yarın Bingöl Solhanspor ile karşılaşacak.

Mücadele, Solhan Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak.

Milli libero Caner Ergül, yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir uyum sağladıklarını, bunun da oyuna olumlu yansıdığını belirtti.

Yoğun tempoda kayıp yaşamak istemediklerini vurgulayan Caner, "Solhan'ın önemini biliyor, saygı duyuyoruz ama Ankara'ya kazanan taraf olarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank geçen hafta sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup ederken, Bingöl Solhanspor deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-1 yenilmişti.

Lige 4'te 4'le başlayan başkent ekibi, set averajıyla puan cetvelinin üçüncü basamağında yer alırken, henüz galibiyet elde edemeyen Bingöl temsilcisi 13'ncü sırada bulunuyor.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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