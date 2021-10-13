Haaland herkesi ters köşe yaptı! Çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor

Times'ın haberine göre; Manchester City, ocakta Erling Haaland için masaya oturacak. İngiliz devi, oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın ardından Dortmund'un kapısını çalacak. City, 75 milyon euro net bedel ve çeşitli bonuslarla toplamda 90 milyon euroluk bir teklif sunacak. 2022'de serbest kalma bedeli 75 milyon euroya düşecek Erling Haaland'da Dortmund iyice köşeye sıkıştı.

REAL OLUMSUZ

Haaland'ın menajeri, Real Madrid ve Barcelona ile yaptığı görüşmelerde yol alamadı. Madrid'in ilk transfer hedefi Kylian Mbappe. Fransız yıldız, Real Madrid'de oynayabilmek için herkesi karşısına aldı. Haaland'ın öyle bir isteği yok.

BARCELONA İÇLER ACISI

Barcelona ise Messi'yi ekonomik sıkıntılar nedeniyle kaybetti. Olası bir Haaland transferi imkansız gözüküyor. PSG'nin de Haaland'la ilgili bir tasarruf yapması beklenmiyor. Tüm kapılar City'ye çıkıyor. Çocukken City formalı fotoğrafları çıkan Haaland'ın da duygusal bir tercih kullanması olası.

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