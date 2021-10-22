Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Yağmur gibi tepki yağıyor

Fenerbahçe'de tartışılan isim Luiz Gustavo. Brezilyalı futbolcu, takımı geriye çektiği nedeniyle yoğun eleştiri alıyor. 34 yaşındaki futbolcu, ilk sezonundaki görüntüsünün bir hayli uzağında. Taraftarlar, orta sahada dinamik ve genç isimlerin oynaması istiyor.

KRİTİK HATALAR

Gustavo, ilk yarıda takım kontraya çıkarken iki rakip futbolcunun arasına girip topu kaptırdı. Bu pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı. Antwerp'in attığı ikinci gol ise çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun tuttuğu rakip çok rahat şekilde sıçrayıp golü attı. Kafa toplarında zayıf olan Gustavo, sıçramak için uğraşmadı. Tecrübeli futbolcunun dinlenmesi gerektiğini savunanların sayısı çok fazla.

Haberler.com - Spor Haberleri