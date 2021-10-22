Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Yağmur gibi tepki yağıyor - Haberler Spor
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Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Yağmur gibi tepki yağıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Gustavo, Antwerp maçındaki futboluyla taraftarı çıldırttı. İlk yarıda kontratak pozisyonunda ve yenilen ikinci golde çok kritik hata yaptı. Tecrübeli futbolcunun dinlendirilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla.

Fenerbahçe'de tartışılan isim Luiz Gustavo. Brezilyalı futbolcu, takımı geriye çektiği nedeniyle yoğun eleştiri alıyor. 34 yaşındaki futbolcu, ilk sezonundaki görüntüsünün bir hayli uzağında. Taraftarlar, orta sahada dinamik ve genç isimlerin oynaması istiyor.

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi

KRİTİK HATALAR

Gustavo, ilk yarıda takım kontraya çıkarken iki rakip futbolcunun arasına girip topu kaptırdı. Bu pozisyon hakkında binlerce yorum yapıldı. Antwerp'in attığı ikinci gol ise çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun tuttuğu rakip çok rahat şekilde sıçrayıp golü attı. Kafa toplarında zayıf olan Gustavo, sıçramak için uğraşmadı. Tecrübeli futbolcunun dinlenmesi gerektiğini savunanların sayısı çok fazla.

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Yağmur gibi tepki yağıyor

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Tepkiler çığ gibi

Gustavo, Fenerbahçe taraftarına saç baş yoldurttu! Yağmur gibi tepki yağıyor
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (1)
Halil çağrı Çevik:Alanya feneri yer oyun oynayan yok
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