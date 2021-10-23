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Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

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Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yle karşılaştı. Bordo-mavililerin yıldızı Hamsik'in, İzmir ekibinde hakeme itiraz eden Atınç Nukan'ın koluna vurması sosyal medyada gündeme oturdu. Rakip takım taraftarları, sarı-kartla cezalandırılan Slovak futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Süper Lig'de lider Trabzonspor, yıldız futbolcuları Bakasetas ve Nwakaeme'den yoksun çıktığı İzmir deplasmanında ilk yarıda eşitliği bozamadı. Bordo-mavililerde Marek Hamsik, ilk 45 dakikanın sonunda Göztepeli futbolcu Atınç'a yaptığı hareketle gündeme oturdu.

KIRMIZI KART İSYANI

Slovak yıldız, ilk yarının son düdüğüyle birlikte hakeme itiraz eden Atın Nukan'ın koluna vurdu. Yıldız futbolcunun bu hareketinin sarı kartla cezalandırılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rakip takım taraftarları ve bazı yorumcular Hamsik'in kırmızı kart görmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

Göztepe maçında Hamsik'ten olay hareket! Hakemin kart tercihi gündeme oturdu

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