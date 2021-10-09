Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Tuzlaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından "İyi günler kötü günler oluyor. Herkes bizi desteklerse inanıyorum ki bu takım çok daha güzel şeyler yapar" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-3 mağlup etti. Müsabakanın ardından maçta gole imza atan Ömer Bayram, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada attığı frikik golüyle ilgili konuşan deneyimli futbolcu, "Selçuk hocamla buna çalışıyoruz. Devamlı üzerine koymak için. Güzel bir goldü. Ligde de atmak isterim ama en önemlisi takım halinde iyi oynamamız. Özgüvenimizi tekrar yerine getirmek ve bunun devamını getirmek" şeklinde konuştu.

"İnanıyorum ki bu takım çok daha güzel şeyler yapar"

Dönem dönem alınan kötü sonuçların ardından taraftarın olumsuz eleştirisi hakkında sorulan soruya Ömer Bayram şu yanıtı verdi:

"İlla ki sonuçta burası Galatasaray başarıya alışmış bir camia ama başarının en büyük sebeplerinden bir tanesi tüm olmak. İyi günler kötü günler oluyor. Herkes bizi desteklerse inanıyorum ki bu takım çok daha güzel şeyler yapar."

"Takıma katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize"

Ömer Bayram, teknik direktör Fatih Terim'in kendisi için söylediği 'Ömer Bayram Florya için de önemli bir oyuncu' sözleri hatırlatılması üzerine, "Hocamızın bu güzel sözleri için teşekkür ettim. Benim hakkımda böyle konuşması gurur verici. Sonuçta biz Galatasaray başarısı için hizmet veriyoruz. Takımın başarısı en önemlisi. Takıma katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber daha iyisi için çalışmalıyız"

Duran top organizasyonlarına antrenmanlarda bol bol çalıştığını vurgulayan Ömer Bayram, "Hafta boyu içinde çok çalışıyoruz. Duran toplara da çalışıyoruz. Bu da benim bir özelliğim olsun diyelim. Asistlerimin çoğu da duran toplardan ne mutlu bana. Duran topu atmak önemli ama aynı şekilde golü atmak ve kafayı vurmak da önemli. İyi kesmek her şey olmuyor. Bazen kötü orta kestiğinde de gol oluyor. Vuran arkadaşlarımız da onu hissetmeli. Hep beraber daha iyisi için çalışmalıyız" açıklamasını yaptı.

"Aile ortamı güzel şekilde devam ediyor"

Takımdaki aile ortamının güzel şekilde ilerlediğini aktaran Ömer, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Takımda artık yaş hiçbir şey ifade etmiyor. Genciyle yaşlısıyla hep beraber takım oyununun sağlıklı oynamak önemli. Burada hepimiz Galatasaray'a hizmet veriyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Yeni bir takım olduk. Baya genç arkadaşlarımız da geldi. Alışma sürecini yavaş yavaş atlatmak üzere. Öyle gözüküyor. Herkes ısındı birbirine. Aile ortamı güzel bir şekilde devam ediyor. Bunu artık yavaş yavaş ligde seriye bağlarsak çok daha güzel olur."

"Önemli olan hak edenin milli takıma çağırılması"

A Milli Takım'a çağırılmamış olmasının kendisinde bir hayal kırıklığı oluşturmadığını belirten Ömer Bayram, "Hayal kırıklığı demek istemiyorum. Bu bizim milli görevimiz. Ben çağrılırsam başka bir arkadaşımız çağrılmayacaktı. En önemlisi hak eden gitsin ve milli takımımızın başarısı ülkemiz için en önemlisi" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL