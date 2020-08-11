SPOR Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı SPOR Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı - Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

SPOR Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı

- Galatasaray Kulübü, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, başarılı hücum oyuncusuna ilk sezon için 3 milyon 750 bin TL, ikinci sezon için 4 milyon 250 bin TL, üçüncü sezon için 4 milyon 750 bin TL ve dördüncü sezon için 5 milyon 250 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

Kaynak: DHA