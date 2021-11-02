Galatasaray'ın satın aldığı Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni Aslan

Galatasaray başkanı Burak Elmas'ın seçim döneminde vaadettiği projelerden biri olan 1481 Futbol Grubu'nun, bir şirket olarak halen Galatasaray'da yöneticilik yapan Ural Aküzüm'ün de içinde olduğu Galatasaraylı işadamları tarafından kurulduğu öğrenildi

Şirketin ilk yatırımı ise Altınordu Spor Kulübü'nden %100 hissesini satın aldığı Niğde Anadolu FK AŞ oldu. Anonim şirket statüsünde olan Niğdespor halen TFF. 2. Lig B Grubu'nda mücadele ediyor. Türkiye'deki 78 profesyonel futbol kulübünden biri olan Niğdespor müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapıyor.

FLORYA'DA GÖREV YAPAN HOCA GİDİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Ural Aküzüm başkan olduktan sonra renk ve logo değişimi için TFF'ye müracaat edildiği öğrenildi. Niğde Anadolu'nun teknik direktör Erman Güraçar ile yolları geçen hafta ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaştı öğrenildi. Müderrisoğlu 11 yıldır Florya'da görev yapıyor, Ozan Kabak, Mustafa Kapı, Yunus Akgün gibi altyapı oyuncularını yetiştiren hoca olmasıyla tanınıyor.

ONAY BEKLENİYOR

Kulübün yeni logosunun tasarlandı. TFF'ye resmen başvuru yapıldı. Futbol Federasyonu'ndan onay bekleniliyor.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet