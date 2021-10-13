Futbol: Toplu sonuç
Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Batman Petrolspor-Karaman Belediyespor: 1-0
Elazığspor-Çatalcaspor: 4-3
Belediye Kütahyaspor-Osmaniyespor: 2-1
Formül Erbaaspor-Kahta 02: 2-0
Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe: 4-0
Fatsa Belediyespor- Bergama Belediyespor : 0-0
Hendekspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor: 3-1
Bursa Yıldırımspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
2. Grup
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Yomraspor: 1-2
Kızılcabölükspor-Çarşambaspor: 0-0
68 Aksaray Belediyespor-Bitexen Düzcespor: 3-0
Iğdır-52 Orduspor: 1-1
Siirt İl Özel İdaresi-Altındağspor: 1-3
Bayrampaşa-İskenderunspor: 0-1
Kuşadasıspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0
Hacettepe-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
3. Grup
Kardemir Karabükspor-Belediye Derincespor: 0-1
Edirnespor-İçel İdmanyurdu: 0-0
Gümüşhanespor-Karşıyaka: 0-0
Ceyhanspor-Ağrı 1970: 0-0
Ofspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Modafen: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Çankaya: 0-0
Mardin 1969-Esenler Erokspor: 1-1
Orduspor 1967-Fethiyespor: 1-1