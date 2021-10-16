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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaragücü 1-2

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Spor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaragücü 1-2

STAT: 17 EylülHAKEMLER: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin AylakROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Mulumba, Guido Koçer( Dk.76 Pucko) Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze( Dk.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Mulumba, Guido Koçer( Dk.76 Pucko) Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze( Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Çavlun, Gökay Güney

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç( Dk.74 Nadir Çiftçi) Abdullah Budak (Dk. 46 Ali Kaan), Pinto, Erden Derdiyok, Ariyibi (Dk. 67 Owuau) İshak Çakmak, Zahid( Dk. 74 Aatıf Chahechouhe) Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 83 Cem Ekinci)

GOLLER: Dk. 18 Guido Koçer( Bandırmaspor ), Dk. 29 Eren, Dk. 84 Yusuf (Ankaragücü),

SARI KARTLAR: 90+4 Nadir Çiftçi (Ankaragücü)

TFF 1. Lig 9'uncu haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Bandırmaspor'da ceza alanı hemen dışında topla buluşan Guido Koçer, sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak takımını öne geçiren golü kaydetti.

29'uncu dakikada serbest vuruş kazanan Ankaragücü'nde topun başına geçen Erdem Özgenç, takımına beraberliği getiren golü attı. Erdem'in ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruş, kalecinin solundan ağlarla buluştu.

43'üncü dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Mehmet Murat, topu arka kale direğine çıkarttı. Arka direkte topa gelişine vuran Eren, Ankaragücü adına mutlak gol şansını değerlendiremedi. Eren'in gelişine vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca ilk yarı 1-1 berabere kapandı.

48'inci dakikada top Ankaragücü defansının eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Tapun başına geçen Bandırmaspor'da Akabueze topu üstten dışarı gönderdi.

84'üncü dakikada Ankaragücü'nün kullandığı korner atışında Sinan'ın içeri çevirdiği topla buluşan Yusuf Abdioğlu, voleyle topu ağlara gönderdi. Ankaragücü 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Ankaragücü deplasmanda 3 puan alan taraf oldu.


- Bandırmabalıkesir
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaragücü 1-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaragücü 1-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaragücü 1-2

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Haber: Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaragücü 1-2 - Haberler Spor
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