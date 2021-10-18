Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy (Dk. 85 Novais), Umut Güneş (Dk. 88 Leroy Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Oğuz Aydın), Davidson (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy (Dk. 85 Novais), Umut Güneş (Dk. 88 Leroy Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 85 Oğuz Aydın), Davidson (Dk. 81 Candeias), Diedhiou (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu)
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Yasir Subaşı, Carole (Dk. 61 Mane), Attamah (Dk. 61 Mustafa Pektemek), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Campanharo), Emrah Başsan (Dk. 85 Kemen), Thiam, Gavranovic (Dk. 88 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 9 Onur Bulut, Dk. 15 Gavranovic, Dk. 89 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 14 Efecan Karaca, Dk. 22 Hosseini (Kendi kalesine), Dk. 45 ve 79 Davidson, Dk. 55 Umut Güneş, Dk. 77 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Awaziem, Dk. 36 Umut Güneş ve Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Yasir Subaşı, Dk. 52 İbrahim Akdağ, Dk. 89 Campanharo (Yukatel Kayserispor)
Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 6-3 yendi.
55. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Efecan Karaca, ceza sahası dışındaki Umut Güneş'e pasını verdi. Sol çaprazdaki Umut Güneş'in kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 4-2
72. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Diedhiou, koşu yapan Emre Akbaba'ya pasını verdi. Ceza sahasına sokulan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
77. dakikada Alanyaspor, skoru 5-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Emre Akbaba'ya pasını çıkardı. Bu futbolcunun pasıyla topla buluşan Diedhiou'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak filelere gitti.
79. dakikada ev sahibi ekip, maçtaki 6. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, soldan koşu yapan Davidson'a pasını çıkardı. Topla ceza sahasına giren Davidson, sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un üzerinden ağlara gönderdi: 6-2
89. dakikada Kayserispor farkı 3'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Yasir Subaşı içeriye ortasını yaptı. Gavranovic'in dokunduğu top arka direkteki Mustafa Pektemek'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 6-3
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 6-3 kazandı.