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Futbol: Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali TunaAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed RayanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa,...

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Ceyhun Gülselam, Bamba, Pinares, Ahmed Rayan

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Pesic

Gol: Dk. 15 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 9. haftasında Altay-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in sert şutunda kaleci Viviano yerinde bir müdahaleyle topu kornere uzaklaştırdı.

12. dakikada Naderi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Ahmed Rayan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

15. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Zukanovic'in kendi yarı sahasından attığı uzun topa sol kanatta hareketlenen Karamoh, Cebrail Karayel'i geçtikten sonra ceza alanına girip, kaleci Lis'i de geçti. Karamoh, çizgideki Murat Akça'ya rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 önde bitirdi.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

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