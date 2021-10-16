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Futbol: Süper Lig

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf BozdoğanDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 46 Cofie), Jorge Felix, Pedro Henrique (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt ), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 46 Cofie), Jorge Felix, Pedro Henrique (Dk. 88 Sefa Yılmaz), Gradel, Kayode (Dk. 75 Yatabare)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı (Dk. 90 Bahadır Öztürk), Kudriashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Amilton (Dk. 74 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 74 Eren Albayrak), Crivelli (Dk. 59 Wright)

Goller: Dk. 10 Caner Osmanpaşa, Dk. 45+4 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Fredy, Dk. 42 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Bünyamin Balcı, Dk. 45+5 Boffin, Dk. 48 Amilton, Dk. 56 Crivelli, Dk. 84 Fredy, Dk. 90+6 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 81 Pedro Henrique, Dk. 82 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

67. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza yayının gerisinde topla buluşan Pedro Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

85. dakikada Demir Grup Sivasspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in altıpasa doğru gönderdiği topu, kaleci Boffin çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor Haberleri
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