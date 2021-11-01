BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visa, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Assombalong

Sarı kart: Dk. 41 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Visca yerden içeriye ortasını yaptı. Ömer Ali'nin üzerinden atladığı topa, penaltı noktası üzerinde Okaka gelişine vurdu. Kaleci Muric yerden köşeye giden meşin yuvarlağı soluna uzandı ve kontrol etti.

15. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Vargas'ın kullandığı kornerde top arka direkte boşta kaldı. Kaleci Volkan Babacan, önce Samet'in, ardından da Assombalonga'nın yakın mesafeden vuruşlarında gole izin vermedi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, sol kanattan bindiren Hasan Ali'nin önüne topu gönderdi. Hasan Ali'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Mahmut ayak içiyle gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Haberi Kaydet