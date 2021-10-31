ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Göztepe: İrfan Can Ağribayat, Atakan Rıdvan Çankaya, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Burekovic, Yalçın Kayan, Obinna, Soner Aydoğdu, Ndiaye, Jahovic

Gol: Dk. 3 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 16 Obinna, Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 32 Murat Paluli, Dk. 44 Burekovic (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Göztepe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan gelişen atakta Efecan Karaca yerden ceza sahası içine ortaladı. Davidson gelişine ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topla ceza sahası sağ köşede buluşan Efecan Karaca bekletmeden içeriye gönderdi. Diedhiou'nun dokunduğu top ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Maç VAR kontrolü nedeniyle bir süre durdu.

43. dakikada Göztepe'nin orta alanda kazandığı topla buluşan Soner Aydoğdu, sağdan bindiren Ndiaye'ye çıkardı. Bu futbolcunun kaleyi köşeden gören yerden çektiği şut üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde bitirdi.

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